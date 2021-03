MotoGP, Valentino Rossi: “Dopo i test in Qatar mi sento abbastanza forte, siamo nel gruppo dei migliori” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Comincia ufficialmente venerdì 26 marzo, con le prime due sessioni di prove libere, la 26ma stagione consecutiva di Valentino Rossi nel Motomondiale. Il Dottore si appresta ad affrontare inoltre il 22° Mondiale MotoGP in carriera, presentandosi ai nastri di partenza del campionato 2021 a 42 anni con i nuovi colori del Team Yamaha Petronas SRT. Si parte come di consueto a Losail, in Qatar, per i primi due round stagionali della classe regina. “Dopo i test in Qatar, mi sento abbastanza forte e il bilanciamento della moto è buono. Ho fatto il mio miglior giro in assoluto sul circuito, una cosa importante e positiva. Penso che ci siano un sacco di piloti su moto diverse che sono forti, ma siamo sicuramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Comincia ufficialmente venerdì 26 marzo, con le prime due sessioni di prove libere, la 26ma stagione consecutiva dinel Motomondiale. Il Dottore si appresta ad affrontare inoltre il 22° Mondialein carriera, presentandosi ai nastri di partenza del campionato 2021 a 42 anni con i nuovi colori del Team Yamaha Petronas SRT. Si parte come di consueto a Losail, in, per i primi due round stagionali della classe regina. “in, mie il bilanciamento della moto è buono. Ho fatto il mio miglior giro in assoluto sul circuito, una cosa importante e positiva. Penso che ci siano un sacco di piloti su moto diverse che sono forti, masicuramente ...

