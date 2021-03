Mercedes, via alla produzione di sistemi di batterie per la EQS (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha preso il via nello stabilimento Mercedes-Benz di Stoccarda-Hedelfingen, parte della location tedesca di Untertùrkheim, la produzione di batterie ad alte prestazioni per la sua berlina di lusso full electric EQS, in vista della prima mondiale della berlina il 15 aprile 2021. L’EQS segna l’inizio di una nuova generazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrirà un’autonomia di oltre 700 km (WLTP), frutto di un propulsore ad alta efficienza e importanti progressi nella densità di energia della batteria. La produzione di batterie è stata integrata senza soluzione di continuità nella la produzione di trasmissioni esistente, e lo stabilimento di Hedelfingen è stato trasformato in una parte importante della rete globale di produzione di batterie ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ha preso il via nello stabilimento-Benz di Stoccarda-Hedelfingen, parte della location tedesca di Untertùrkheim, ladiad alte prestazioni per la sua berlina di lusso full electric EQS, in vista della prima mondiale della berlina il 15 aprile 2021. L’EQS segna l’inizio di una nuova generazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni e offrirà un’autonomia di oltre 700 km (WLTP), frutto di un propulsore ad alta efficienza e importanti progressi nella densità di energia della batteria. Ladiè stata integrata senza soluzione di continuità nella ladi trasmissioni esistente, e lo stabilimento di Hedelfingen è stato trasformato in una parte importante della rete globale didi...

