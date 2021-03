Letizia Moratti | Chiediamo scusa agli anziani

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare,, in un’intervista a la Repubblica si“con i cittadini”, soprattutto, che nelle ultime settimane sono state vittime della disorganizzazione della campagna vaccinale lombarda, e assicura che con la nuova piattaforma di Poste si eviteranno disguidi, come quello di mandare glia farsi vaccinare a decine di chilometri da casa. “La tecnologia di Poste ci assicura proprio questa ‘geolocalizzazione’ - spiega- che incroci i cittadini da vaccinare con il centro vaccinale più vicino. Ma devo fare un avvertimento. Per serietà bisogna dire che abbiamo ancora questa ‘coda’ da gestire nel passaggio da Aria a Poste”. ?È un passaggio che mi preoccupa e che durerà qualche giorno - sottolinea ...

La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare,, in un'intervista a la Repubblica si scusa 'con i cittadini', soprattutto anziani, che nelle ultime settimane sono state vittime della disorganizzazione della campagna vaccinale ...Lo dice l'assessore alla sanità della Regione Lombardia,, in un'intervista a Repubblica in cui innanzitutto ci tiene a 'scusarci con i cittadini', soprattutto anziani, che hanno ...Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in un'intervista a 'la Repubblica' si scusa "con i cittadini", soprattutto anziani, ...Su Repubblica intervista alla vicepresidente della Regione Lombardia: "Sui vaccini ora si corre. Le prenotazioni ora passano a Poste" ...