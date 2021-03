Letizia di Spagna, Leonor le ruba la scena: primo evento da sola con look da 59,90 euro (Di mercoledì 24 marzo 2021) Letizia di Spagna si è fatta da parte per lasciare spazio alla figlia maggiore, Leonor, erede al trono. A 15 anni la Principessa delle Asturie ha preso parte al suo primo evento pubblico da sola, commissionato da suo padre Felipe. La ragazza si è dimostrata all’altezza e perfetta erede di sua mamma in fatto di stile. Dunque, Leonor ha presenziato al suo primo impegno di Corte senza Letizia e Felipe di Spagna. La Principessa ha debuttato nella vita pubblica a 14 anni, presenziando a eventi e tenendo anche discorsi. Ma questa volta non c’erano mamma e papà a sostenerla e a suggerirle il programma: ha dovuto fare tutto da sola. Ed è stata perfetta. Leonor ha dimostrato di essere in grado ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021)disi è fatta da parte per lasciare spazio alla figlia maggiore,, erede al trono. A 15 anni la Principessa delle Asturie ha preso parte al suopubblico da, commissionato da suo padre Felipe. La ragazza si è dimostrata all’altezza e perfetta erede di sua mamma in fatto di stile. Dunque,ha presenziato al suoimpegno di Corte senzae Felipe di. La Principessa ha debuttato nella vita pubblica a 14 anni, presenziando a eventi e tenendo anche discorsi. Ma questa volta non c’erano mamma e papà a sostenerla e a suggerirle il programma: ha dovuto fare tutto da. Ed è stata perfetta.ha dimostrato di essere in grado ...

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Spagna: primo atto pubblico da sola per principessa Leonor ... la prima erede al trono di Spagna, ha appena partecipato a Madrid nel primo atto pubblico in cui è apparsa senza la presenza dei suo genitori, il re Felipe VI e la regina Letizia. Lo riporta la ...

Leonor di Spagna, il primo impegno ufficiale "da grande" Che fosse diventata grande si sapeva già, al primo impegno pubblico da sola lo ha ribadito : Lenor di Spagna, primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz , ha partecipato a un evento all'Instituto Cervantes di Madrid, in occasione del suo trentesimo anno di attività. Una partecipazione in nome del re, in ...

Letizia di Spagna orgogliosa di Leonor: il primo discorso della Principessa DiLei Morto George Segal, attore dei «Goldbergs» e quasi premio Oscar (Vanity Fair Italia) LEGGI ANCHE. Leonor di Spagna, prove da regina: il primo impegno ufficiale senza papà Felipe VI e mamma Letizia. Che fosse diventata grande si sapeva già, al primo impegno ...

Leonor di Spagna, il primo impegno ufficiale «da grande» La primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz ha presenziato per la prima volta a un impegno ufficiale senza i genitori e la sorella minore. Leonor ha salutato tutti con la mano sul cuore, come fa il re ...

