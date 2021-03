Latina | bucato “stupefacente” a stendere | ritira la cocaina e la nasconde nel reggiseno | beccati due “rampolli” del clan Di Silvio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latina bucato

Merate Edizione

... che sono le stesse dei tecnici della Provincia di, per cui Fondi non è e non può essere ... alla faccia dell'igiene e della salute pubblica, abitualmente lavano il loronelle stesse ...NewTuscia - CORI - Casati, il direttore Generale della ASL di, se ne va, e non sarà un caso che dopo 22 anni di oscurità, gli ultimi veramente bui, ... senti lenzuola fresche di, ti ...Lavorare a pieno regime, servendo i clienti al tavolo, nonostante il ristorante sia in zona arancione o rossa. E senza rischiare multe. Basta trasformarsi in mensa, firmando un contratto con un’aziend ...I medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna di vaccinazione hanno già cominciato a telefonare ai pazienti della classe 1956, ovvero gli under 65 anni. «Io ho ...