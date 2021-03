La spending review di Papa Francesco: tagliate retribuzioni a cardinali e religiosi (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro", il Pontefice ha tagliato le retribuzioni dei cardinali del 10% e, a scendere, degli altri superiori e ecclesiastici. Per queste figure ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro", il Pontefice ha tagliato ledeidel 10% e, a scendere, degli altri superiori e ecclesiastici. Per queste figure ...

