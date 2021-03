Juventus | cambia il capitano | de Ligt e Cristiano Rinaldo in pole per la fascia

(Di mercoledì 24 marzo 2021): scelta di rottura?a Ronaldo o a De. Ecco chi potrebbe essere l’erede di Chiellini Su Tuttosport ci si interroga su chi in casaraccogliere onori e oneri dellada, dopo il ritiro di Chiellini che verosimilmente avverrà al termine della stagione. Buffon si è fatto da parte due stagioni fa e l’ordine naturale delle cose vorrebbe che a prendere il posto sia uno tra Bonucci e Dybala. Anche solo per una questione di esperienza. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Occhio però a una possibile scelta di rottura, indicativa di un nuovo ciclo. Lapotrebbe andare anche aRonaldo, che assumerebbe così il ruolo di frontman nel nuovo progetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cambia

... secondo in Italia alle spalle della, ma coi bianconeri in calo rispetto a un anno fa. ... In Cina, invece, siancora: è terzo assoluto alle spalle di Real e Barcellona, davanti a United ...Paratici: "Pirlo e Cristiano Ronaldo restano, la Juve non" "Sfuma il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid?" Cristiano Ronaldo - Haaland,- Real Madrid, Mendes - Raiola : sono ...Su Corriere di Torino: "Rifondazione bianconera". Dopo Berlino e Cardiff, la Juve ha cambiato e osato tanto «Perso» Kean, bocciato Can: quei rischi che ...Il club bianconero pensa a radicali cambiamenti per la prossima stagione ma c’è chi mette in dubbio questi programmi ...