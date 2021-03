Italia’s Got Talent finale, conduce Enrico Papi: la Comello dà forfait (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent finale a Enrico Papi. Il conduttore prenderà il posto della collega Lodovica Comello costretta a dare forfait: il motivo. Italia’s Got Talent, siamo alla resa dei conti. Stasera, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30, va in onda la finale dell’edizione 2021. Il programma di Sky, trasmesso in chiaro su TV8, anche quest’anno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got. Il conduttore prenderà il posto della collega Lodovicacostretta a dare: il motivo.Got, siamo alla resa dei conti. Stasera, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30, va in onda ladell’edizione 2021. Il programma di Sky, trasmesso in chiaro su TV8, anche quest’anno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

