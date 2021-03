Italia’s Got Talent 2021: chi è il comico Max Angioni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021, Max Angioni questa sera si gioca con altri quattro l’ultimo posto per la finale: come ha incantato i giudici Max Angioini (foto Facebook)È giunto all’ultimo capitolo l’edizione di Italia’s Got Talent 2021 con la finale che andrà in onda questa sera alle 21.30 su Tv e Sky Uno. La serata sarà guidata solo da Enrico Papi perché Lodovica Comello è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice con un video sui social si è detta amareggiata per la sua assenza ma allo stesso momento non si lamenta perché “alla fine ho avuto solo un po’ di febbre e di raffreddore” e avrebbe voluto contribuire a regalare un po’ di allegria. Stasera si stabilirà chi avrà accesso al dodicesimo e ultimo posto per la finale. I pretendenti sono quattro: ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Got, Maxquesta sera si gioca con altri quattro l’ultimo posto per la finale: come ha incantato i giudici Max Angioini (foto Facebook)È giunto all’ultimo capitolo l’edizione diGotcon la finale che andrà in onda questa sera alle 21.30 su Tv e Sky Uno. La serata sarà guidata solo da Enrico Papi perché Lodovica Comello è risultata positiva al Covid-19. La conduttrice con un video sui social si è detta amareggiata per la sua assenza ma allo stesso momento non si lamenta perché “alla fine ho avuto solo un po’ di febbre e di raffreddore” e avrebbe voluto contribuire a regalare un po’ di allegria. Stasera si stabilirà chi avrà accesso al dodicesimo e ultimo posto per la finale. I pretendenti sono quattro: ...

Advertising

larenait : Il giovane mago veronese questa sera alla finale di @IGT_official - iamhalvsey : PIERLUCA TOCCO IN FINALE PER ITALIA’S GOT TALENT HO URLATO - tomhiddenstone : Sta sera ad Italia's got talent si esibirà la mia compagna di banco con la sua squadra di ginnastica, per accompagn… - Silvietta0397 : Lodovica, una grande artista! Esperienza con l'Asciugona con i suoi podcast e il suo libro dell'Asciugona! Esperien… - GlobalShowGSRa1 : Italia's Got Talent: Lodovica Comello ha il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer