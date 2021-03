Incontro Letta-Conte | segnali di accordo | l’alleanza pd-5s prosegue

(Di mercoledì 24 marzo 2021): “Si apre un cantiere. Noi, due ex in una nuova e affascinante avventura” Si è tenuto oggi l’attesotra il nuovo segretario del Partito democratico, Enrico, e il prossimo leader del Movimento 5s Giuseppe. I due si sono confrontati e sono usciti soddisfatti dallo scambio di posizioni. L’intenzione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Letta

'Con Giuseppe Conte durante il nostroabbiamo cominciato a parlare del futuro , di Europa, di vaccini, di uscita dalla pandemia'. Così il segretario Pd Enrico, intercettato dopo aver lasciato la fondazione Arel per ...... ha detto l'ex premier Giuseppe Conte dopo l', durato un'ora circa, con il segretario Democratico Enrico. "Non vedo perché oggi si debba decidere di non usare più Rousseau, ci sono ...(LaPresse) "Abbiamo parlato di tante cose: Europa, vaccini, risposta alla pandemia, uscita dalla crisi. Abbiamo iniziato anche a parlare di futuro". Così il ...Si è tenuto oggi l’atteso incontro tra il nuovo segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e il prossimo leader del Movimento 5s Giuseppe Conte. I due si sono confrontati e sono usciti ...