In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Marzo: Riecco le "primule". Stessi numeri dell'èra Arcuri, ma crescita più lenta (Di giovedì 25 marzo 2021) Dosi, Regioni e hotspot: l'accelerazione che non c'è Adistanza di tre mesi dall'avvio della vaccinazione in Italia, la Protezione civile rilancia l'ipotesi degli "hotspot" in ogni città. In un'intervista al Corriere della Sera, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha proposto di allestirli in ogni città. La cosa curiosa è che quando ne descrive le caratteristiche basilari, queste assomigliano incredibilmente ai famigerati di Salvatore Cannavò Vaccino anti-bava di Marco Travaglio Diversamente dal suo governo, Draghi ispira simpatia. Sia per quel che ha Fatto per l'euro, sia per la gatta da pelare che s'è preso. L'altro giorno poi, quando ha confessato alla stampa di temere "future delusioni pari all'entusiasmo di oggi", la simpatia è diventata empatia. Perciò ci permettiamo di suggerirgli un messaggio chiaro e netto I sondaggi Il condono ...

