Il punto sulla B – Il Lecce di Corini, un rullo compressore in trasferta (Di mercoledì 24 marzo 2021) I salentini sono risaliti al 2° posto in classifica dopo la 30ª giornata, sopravanzando Monza e Salernitana: il punto sulla BSe la Serie A si ferma per la pausa delle Nazionali, continuano invece a giocare senza sosta le formazioni della Serie B, che da qui a Pasquetta disputeranno altri due turni. Il punto sulla B: la squadra del momento, conclusa la 30ª giornata, è senza dubbio il Lecce di Eugenio Corini, che grazie ad uno sprint di 9 risultati utili consecutivi (7 vittorie e 2 pareggi nel parziale) si è portato al 2° posto solitario della classifica, alle spalle della capolista Empoli.I toscani, reduci da un successo di misura contro la Virtus Entella, mantengono per ora 7 lunghezze di vantaggio sui salentini (59 punti contro 52) ma questi ultimi hanno risucchiato alle loro spalle ...

