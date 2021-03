Il grido degli albergatori sardi: aiuti subito o sarà morte certa (Di mercoledì 24 marzo 2021) CAGLIARI – “Aspettiamo di vedere nel dettaglio gli aiuti al settore messi in campo dalla giunta. Una cosa è certa: serve velocità, ci sono risorse già stanziate che non sono mai state erogate. L’appello alla politica è questo: salvate le aziende prima che affoghino, dopo che sono morte gli aiuti non serviranno a niente”. Così alla ‘Dire’ Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) CAGLIARI – “Aspettiamo di vedere nel dettaglio gli aiuti al settore messi in campo dalla giunta. Una cosa è certa: serve velocità, ci sono risorse già stanziate che non sono mai state erogate. L’appello alla politica è questo: salvate le aziende prima che affoghino, dopo che sono morte gli aiuti non serviranno a niente”. Così alla ‘Dire’ Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

