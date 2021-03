Il bacio gay di Leonardo Da Vinci sulla Rai fa innamorare Twitter (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'episodio con l'amante Jacopo Saltarelli va in onda senza censure: e non era scontato L'episodio non va incontro a censure: e non era scontato Leggi su it.mashable (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'episodio con l'amante Jacopo Saltarelli va in onda senza censure: e non era scontato L'episodio non va incontro a censure: e non era scontato

MurielXO : Un ragazzo a #roma è stato preso a calci e pugni per aver dato un bacio al suo fidanzato. L’aggressore ha attrave… - repubblica : Roma, coppia gay aggredita per un bacio: identificato il trentenne che li ha presi a calci e pugni - SkyTG24 : Roma, coppia gay aggredita in metro per un bacio - violipaolo : RT @gayit: Bacio Chi Me Pare, domenica 28 marzo a #Roma il presidio contro l'omotransfobia - FrancescoYeshua : RT @gayit: Bacio Chi Me Pare, domenica 28 marzo a #Roma il presidio contro l'omotransfobia -

Ultime Notizie dalla rete : bacio gay Che Dio ti benedica, se non sei gay. La Chiesa ancora una volta messaggera di disuguaglianza e discriminazione È fresca fresca, purtroppo, la notizia del pestaggio di due ragazzi a Roma , provocata da un bacio. La coppia gay è stata insultata e picchiata per aver osato compiere in pubblico questo gesto così ...

Gender Watch: Rai, bacio gay di Leonardo Ha debuttato su Rai 1 la fiction Leonardo , storia molto romanzata del Maestro, dove quest'ultimo scambia un bacio gay con il modello Jacopo. Ma le illazioni sull'orientamento omosessuale di Leonardo trovano un inciampo quando si ricorda che Leonardo da giovane dovette affrontare un processo proprio per ...

'Leonardo', il bacio gay su Rai Uno fa (ancora) clamore Today.it Bacio Chi Me Pare, domenica 28 marzo a Roma il presidio contro l’omotransfobia È stato intitolato “Bacio Chi Me Pare” il presidio contro l’omotransfobia che si terrà a Roma domenica 28 marzo, ore 17, in via Giuseppe di Bartolo 24 , ovvero alla fermata metro di Valle Aurelia, ...

"Io e il mio ragazzo aggrediti per un bacio" Roma, una coppia gay aggredita perchè si stava scambiando un bacio. Nella stessa puntata. Paolo del Debbio in viaggio a Crema ...

