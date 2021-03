I battibecchi interni turberebbero l' animo del presidente del Consiglio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Draghi sarebbe stufo degli attacchi di Letta a Salvini che renderebbero più complicato lavorare. Draghi sarebbe irritato con Letta per gli attacchi a Salvini su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : battibecchi interni

Riviera Oggi

... Francesco Lagi crea una pellicola serrata fatta di confronti, ricordi,e rivelazioni ... Un film di, nel vero senso della parola che, tra luci dell'albero di Natale malfunzionanti, ...... i cui esterni furono girati a Brescello, nella Bassa reggiana, mentre glifurono in gran ... I suoi impareggiabiliperfino con il Cristo parlante sono piccoli 'capolavori' di tecnica ...Lendinara, il consigliere di ‘Valori in comune’: "Il sindaco per silurare l’assessore Valentini manda i tre capigruppo" ...Stefania Orlando, volto amato della tv italiana, ha raccontato sui social di avere una insolita paura. Scopriamone insieme di più.