Gli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen: “Un uomo senza confini” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivano come quelli di un amico, gli auguri di Vasco Rossi a Steve McQueen. Probabilmente nella nostra infanzia abbiamo sentito per la prima volta il nome dell’attore e stuntman statunitense proprio dalla voce di Vasco, quando dal Festival di Sanremo 1983 riscrisse la storia del cantautorato italiano. “Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen“, cantava il rocker di Zocca in Vita Spericolata e ancora oggi il nome dell’attore è motivo di improvvisazioni canore da parte di tutti. Oggi l’attore di Beech Grove avrebbe compiuto 91 anni, ma un mesatelioma pleurico lo ha strappato alla vita il 7 novembre 1980. Tuttavia Vasco non dimentica mai il suo idolo e anche oggi, 24 marzo, non perde l’occasione per omaggiarlo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivano come quelli di un amico, glidi. Probabilmente nella nostra infanzia abbiamo sentito per la prima volta il nome dell’attore e stuntman statunitense proprio dalla voce di, quando dal Festival di Sanremo 1983 riscrisse la storia del cantautorato italiano. “Voglio una vita esagerata, voglio una vita come“, cantava il rocker di Zocca in Vita Spericolata e ancora oggi il nome dell’attore è motivo di improvvisazioni canore da parte di tutti. Oggi l’attore di Beech Grove avrebbe compiuto 91 anni, ma un mesatelioma pleurico lo ha strappato alla vita il 7 novembre 1980. Tuttavianon dimentica mai il suo idolo e anche oggi, 24 marzo, non perde l’occasione per omaggiarlo ...

