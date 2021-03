Europei Under 21, il calendario dell’Italia: programma, date e orari degli azzurrini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Martedì alle 14:00 è in programma la conferenza stampa di Nicolato per presentare Repubblica Ceca-Italia U21, match della prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia sono le avversarie degli azzurrini che cercano uno dei primi due posti per guadagnare l’accesso ai quarti di finale della rassegna continentale. Si parte mercoledì 24 marzo, fino al 30 marzo che decreterà le squadre qualificate per il prossimo turno. L’Italia vuole esserci e cerca il pass per i quarti di finale. calendario Mercoledì 24 marzo Ore 18:00, Repubblica Ceca-Italia Sabato 27 marzo Ore 21:00, Spagna-Italia Martedì 30 marzo Ore 21:00, Italia-Slovenia Eventuali quarti di finale Lunedì 31 maggio Eventuali semifinali Giovedì 3 giugno SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Martedì alle 14:00 è inla conferenza stampa di Nicolato per presentare Repubblica Ceca-Italia U21, match della prima giornata della fase a gironidi categoria. Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia sono le avversarieche cercano uno dei primi due posti per guadagnare l’accesso ai quarti di finale della rassegna continentale. Si parte mercoledì 24 marzo, fino al 30 marzo che decreterà le squadre qualificate per il prossimo turno. L’Italia vuole esserci e cerca il pass per i quarti di finale.Mercoledì 24 marzo Ore 18:00, Repubblica Ceca-Italia Sabato 27 marzo Ore 21:00, Spagna-Italia Martedì 30 marzo Ore 21:00, Italia-Slovenia Eventuali quarti di finale Lunedì 31 maggio Eventuali semifinali Giovedì 3 giugno SportFace.

