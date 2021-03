Epic Games Store potrebbe consumare velocemente la batteria del vostro portatile (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diverse persone che giocano tramite portatile hanno riportato che la batteria si consuma in fretta e a quanto pare la colpa è da imputare all'app di Epic Games Store, che consuma molta più energia del solito. Una serie di test effettuati su un Microsoft Surface Laptop 3 e un Pro 7+ con i nuovi processori Tiger Lake di 11a generazione mostrano che Epic Games Store anche se ridotto nella barra delle applicazioni, continua a consumare energia. I test sono stati eseguiti in modalità aereo sui due sistemi, misurando la durata della batteria con Epic Games Store acceso e spento, connesso e funzionante, disconnesso e funzionante, e così via, in modo da dare uno sguardo al ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Diverse persone che giocano tramitehanno riportato che lasi consuma in fretta e a quanto pare la colpa è da imputare all'app di, che consuma molta più energia del solito. Una serie di test effettuati su un Microsoft Surface Laptop 3 e un Pro 7+ con i nuovi processori Tiger Lake di 11a generazione mostrano cheanche se ridotto nella barra delle applicazioni, continua aenergia. I test sono stati eseguiti in modalità aereo sui due sistemi, misurando la durata dellaconacceso e spento, connesso e funzionante, disconnesso e funzionante, e così via, in modo da dare uno sguardo al ...

Advertising

HelpMeTechNow : Tramite un sondaggio inviato per mail, Epic Games sta iniziando a chiedere agli utenti quale prossimo personaggio v… - Stoupwhiff : La casa di sviluppo Nightdive Studios ha annunciato che la versione PC di Shadow Man: Remastered sarà disponibile a… - CodigoUnai : Code 'Unai' in Epic Games Store #ad Store (24-03-2021): - TWGEEKIT : Murder by Numbers, il puzzle game da oggi su Epic Games e Stadia - TWGEEKIT : SHADOW MAN: REMASTERED, il classico anni ’90 uscirà il 15 aprile 2021 su Steam, GOG ed Epic Games… -