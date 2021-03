(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una nuova avventura per Gianni De.La scorsa estate, il coach originario di Sarmede è diventato ufficialmente il nuovo commissariodell'Azerbaigian. Dopo gli anni passati lontano dall'sulla panchina dell'Albania e del Deportivo Alavés, Deha scelto di continuare adall'estero. "Salvo rare eccezioni, innon si può più fare l'allenatore. Bisognerebbe che questa figura avesse il peso che dovrebbe avere nella scelta dei giocatori e nella programmazione, bisognerebbe non venire giudicati dopo quattro partite e mezza. Questo è un lavoro complesso. Devi trasferire alla squadra il tuo modo di vedere il mondo, il calcio, la vita: come puoi farlo se è sempre?", ha dichiarato ai microfoni de 'La ...

Mediagol : De Biasi, il duro sfogo del tecnico: 'In Italia non si può più allenare, è tutto provvisorio' -

L'attuale CT dell'Azerbaigian duro contro il sistema calcio italiano: Bisognerebbe non essere giudicati dopo quattro partite, è complicato.