Covid: oltre 2mila nuovi positivi in Campania, 50 decessi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 2.045 i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi 653 sono risultati sintomatici e 1.392 asintomatici. I tamponi molecolari processati sono 21.120, di cui 3.233 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,68%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 52 nuovi decessi, di cui 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sale a 5.054. Sono 2.080 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 2.045 ial Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in. Di questi 653 sono risultati sintomatici e 1.392 asintomatici. I tamponi molecolari processati sono 21.120, di cui 3.233 antigenici. La percentuale di tamponisul totale dei tamponi analizzati è pari al 9,68%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 52, di cui 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale deiindall’inizio della pandemia da-19 sale a 5.054. Sono 2.080 iguariti: il totale dei guariti inè ...

