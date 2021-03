Conte incontra Letta: “Pd interlocutore privilegiato nuovo M5S” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il Pd sarà interlocutore privilegiato del nuovo M5S”. Lo ha assicurato Giuseppe Conte dopo l’incontro con il segretario dem Enrico Letta. “E’ stato un confronto proficuo, uno scambio molto utile – ha sottolineato – Si apre un cantiere”. “Sulle amministrative c’è la volontà di confrontarsi e trovare soluzioni efficaci. Chi va da solo è meno efficace”, ha aggiunto l’ex premier aggiungendo: “Parlerò del progetto per il M5S quando sarà pronto. Sto lavorando a un progetto per rilanciare il Movimento”. Quanto a Rousseau, “non vedo perché oggi si debba decidere di non usarlo più, ci sono ruoli e pretese da chiarire. Spero di comporre amichevolmente”, ha affermato Conte a proposito dei rapporti con l’Associazione di Davide Casaleggio che gestisce la piattaforma informatica del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il Pd saràdelM5S”. Lo ha assicurato Giuseppedopo l’incontro con il segretario dem Enrico. “E’ stato un confronto proficuo, uno scambio molto utile – ha sottolineato – Si apre un cantiere”. “Sulle amministrative c’è la volontà di confrontarsi e trovare soluzioni efficaci. Chi va da solo è meno efficace”, ha aggiunto l’ex premier aggiungendo: “Parlerò del progetto per il M5S quando sarà pronto. Sto lavorando a un progetto per rilanciare il Movimento”. Quanto a Rousseau, “non vedo perché oggi si debba decidere di non usarlo più, ci sono ruoli e pretese da chiarire. Spero di comporre amichevolmente”, ha affermatoa proposito dei rapporti con l’Associazione di Davide Casaleggio che gestisce la piattaforma informatica del ...

