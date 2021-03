Chi è Nanà Santoro, il personaggio interpretato da Sabrina Ferilli in Svegliati amore mio (Di mercoledì 24 marzo 2021) (fiction in onda su Canale 5 dal 24 marzo 2021)? Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Tutto però viene stravolto quando la sua bambina Sara viene colpita da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia. Nanà Santoro esiste veramente? Svegliati amore mio racconta una storia vera? “Si ispira a fatti realmente accaduti – ha detto Sabrina Ferilli al Corriere della Sera -. Gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) (fiction in onda su Canale 5 dal 24 marzo 2021)? Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Tutto però viene stravolto quando la sua bambina Sara viene colpita da leucemia. Dopo un momento di buio e doloreinizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Forse è da lì che proviene il veleno che si è inoculato nel corpicino della figlia e il “Mostro” è l’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio e dove ha trovato un suo ruolo, che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia.esiste veramente?mio racconta una storia vera? “Si ispira a fatti realmente accaduti – ha dettoal Corriere della Sera -. Gli ...

Advertising

andreapalazzo2 : RT @fictionmediaset: Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte. #SvegliatiAmoreMi… - luciaerrica : RT @fictionmediaset: Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte. #SvegliatiAmoreMi… - livelifeVale : RT @fictionmediaset: Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte. #SvegliatiAmoreMi… - LIntelligente : @la_nana_bianca Questo privilegio capita a tutti almeno una volta nella vita E' necessario però non lasciarsi sfug… - fseviareggio : RT @fictionmediaset: Non l'ho mai conosciuta una come te! Da stasera anche noi scopriremo chi è Nanà, e per chi combatte. #SvegliatiAmoreMi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nanà Chi è Iaia Forte, vita privata e carriera: tutto sulla famosa attrice italiana La protagonista della storia, Nanà, è interpretata da Sabrina Ferilli. Nel cast della serie c'è ... Chi è Iaia Forte? La sua vita privata Iaia Forte, pseudonimo di Maria Rosaria Forte, a Napoli il 16 ...

Chi è Sabrina Ferilli, vita privata e carriera: tutti i segreti dell'attrice romana L'attrice veste i panni di Nanà, una mamma coraggio alle prese con una terribile malattia della ... Con chi è sposata? Ha figli? Com'è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le ...

La palma Matusalemme e i bombi vice-api: nel deserto israeliano si prepara la vita oltre la crisi climatica Corriere della Sera La protagonista della storia,, è interpretata da Sabrina Ferilli. Nel cast della serie c'è ...è Iaia Forte? La sua vita privata Iaia Forte, pseudonimo di Maria Rosaria Forte, a Napoli il 16 ...L'attrice veste i panni di, una mamma coraggio alle prese con una terribile malattia della ... Conè sposata? Ha figli? Com'è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le ...