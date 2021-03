Bimbo ustionato | la mamma crede che stia bene

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere ma poi ha rilasciato dichiarazioni spontanee Alessandra Terracciano, 36 anni, madre dela Portici (Napoli). Alessandra Terracciano, 36 anni, è accusata delle lesioni gravissime patite dal neonato che aveva partorito quattro giorni prima in cronaca. Ad ascoltarla, nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli), dove si trova da ieri, c’erano il gip Rosaria Maria Aufieri, e i suoi avvocati, Gianluca Sperandeo e Fabio Martullo. Terracciano ha voluto solo riferire sui contrasti che aveva con il compagno, Concetto Bocchetti, 46 anni, che si trova anche lui in carcere e ha mostrato segni di violenze e percosse. Inoltre ritiene che il figlio. In relazione alla nascita del piccolo, la donna ha detto, al suo avvocato, di ...

Si è svolto oggi l'interrogatorio per Alessandra Terracciano , la madre del piccolo Vincenzo, il nato lo scorso 12 marzo a Portici e oggi ricoverato in Terapia Intensiva al Santobono di Napoli per ustioni su tutto il corpo le cui cause non sono ancora chiare. La donna, inizialmente ... Al tredicesimo giorno di vita, Vincenzo lotta per non morire. Ora le condizioni del neonato ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli stanno migliorando.