Berlusconi ricoverato al San Raffaele e dimesso. Ronzulli: 'Nulla di grave' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora un breve periodo di ricovero per Silvio Berlusconi, dopo quello di gennaio al centro Cardiotoracico del Principato di Monaco. Tre giorni di controlli al San Raffaele di Milano, da lunedì ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora un breve periodo di ricovero per Silvio, dopo quello di gennaio al centro Cardiotoracico del Principato di Monaco. Tre giorni di controlli al Sandi Milano, da lunedì ...

Advertising

fattoquotidiano : Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato in ospedale, lo ha annunciato il suo avvocato all’udienza del processo Ruby… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele. L'ex premier e leader di Forza Italia era stato ricov… - serebellardinel : #Berlusconi ha cominciato già dal 2013 a soffrire di uveite ogni volta che doveva presentarsi in aula per il proces… - frankforu : RT @CicRosina: tre cose sono certe - la morte - le tasse - Berlusconi ricoverato in ospedale per evitare un processo -