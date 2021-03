Benedizione Urbi et Orbi, la programmazione televisiva a Pasqua e il significato (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Benedizione Urbi et Orbi è la preghiera con cui il Papa benedice la Chiesa e i suoi fedeli il giorno di Natale e a Pasqua, ma non solo. Infatti, viene impartita anche subito dopo l’elezione del nuovo pontefice. Tramite essa il Vescovo di Roma offre l’indulgenza plenaria a tutti i cristiani che si sono confessati, hanno fatto la comunione eucaristica, pregato seguendo i dettami del Papa e compiuto un’opera buona (ad esempio la recita del rosario in chiesa o la visita ai cimiteri nella prima settimana di novembre). Nel 2020, in via del tutto eccezionale, Papa Francesco recitò la preghiera in data 27 marzo per contrastare la pandemia di Covid-19. Fu un momento storico, che in pochi minuti fece il giro del mondo. Quest’anno invece si tornerà alla normalità, quindi l’appuntamento è fissato per la domenica di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laetè la preghiera con cui il Papa benedice la Chiesa e i suoi fedeli il giorno di Natale e a, ma non solo. Infatti, viene impartita anche subito dopo l’elezione del nuovo pontefice. Tramite essa il Vescovo di Roma offre l’indulgenza plenaria a tutti i cristiani che si sono confessati, hanno fatto la comunione eucaristica, pregato seguendo i dettami del Papa e compiuto un’opera buona (ad esempio la recita del rosario in chiesa o la visita ai cimiteri nella prima settimana di novembre). Nel 2020, in via del tutto eccezionale, Papa Francesco recitò la preghiera in data 27 marzo per contrastare la pandemia di Covid-19. Fu un momento storico, che in pochi minuti fece il giro del mondo. Quest’anno invece si tornerà alla normalità, quindi l’appuntamento è fissato per la domenica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Benedizione Urbi Pasqua 2021. Come seguire la Settimana Santa in tv e sul web ... quindi alle 10 della Domenica 4 aprile , nella Basilica Vaticana, verrà celebrata la Messa di Pasqua conclusa dal Messaggio e dalla Benedizione Urbi et Orbi . Il giorno successivo, Lunedì dell'...

Celebrazioni della Pasqua e Settimana Santa 2021: dirette su Tv2000 ... sabato 3 alle ore 19.30 in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale; domenica 4 alle ore 10 la Santa Messa di Pasqua seguita dalla benedizione 'Urbi et Orbi'; lunedì 5 aprile alle ore 12 ...

Come seguire la Settimana Santa in tv e sul web Avvenire I riti di Pasqua con il Papa si celebrano ancora nel segno delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19: ecco come seguirli verrà celebrata la Messa di Pasqua conclusa dal Messaggio e dalla Benedizione Urbi et Orbi. Il giorno successivo, Lunedì dell'Angelus, il 5 aprile, la prima recita del Regina Caeli dalla Biblioteca ...

Settimana santa, le celebrazioni in diretta su Tv2000 domenica 4 alle ore 10 la Santa Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’; lunedì 5 aprile alle ore 12 la recita della preghiera Regina Coeli dalla Biblioteca del palazzo Apostolico. La ...

