Belle da Vicino con Alessandro Gualdi | come eliminare le maniglie dell’amore

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Aprile, maggio, giugno. Tre mesi e tocca metterci in costume. Pandemia e restrizioni permettendo, ovvio, ma siamo ottimisti. Le donne, in genere più attente al loro aspetto, sono già all’erta e osservano con severa intransigenza i segni lasciati sul corpo da mesi di lockdown, cibo non smaltito, e qualche bicchiere di troppo per ammazzare tempo L'articolo proviene da Novella 2000.