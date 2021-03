Bcp di Torre del Greco | luci spente e un eco-decalogo per celebrare la Giornata del risparmio energetico

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La Banca di Credito Popolare partecipa quest’anno all’iniziativa nazionale M’illumino di Meno, ladele degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005 per sensibilizzare l’attenzione pubblica al tema ambientale. La Bcp è impegnata da tempo a diminuire il proprio impatto ambientale, a sprecare meno energia e ad adottare comportamenti virtuosi sensibilizzando anche i collaboratori ad un’ottimizzazione delle risorse disponibili. Nel tempo, ha ridotto il consumo dei materiali preferendo l’utilizzo di quelli a basso impatto ambientale, spingendo per la dematerializzazione dei documenti e promuovendo la digitalizzazione nei processi, ha ottimizzato l’utilizzo delle stampanti e favorito l’uso di carta riciclata. E’ impegnata inoltre ad incrementare l’utilizzo di energia proveniente da ...

Advertising

StabiaChannel : #TerzaPagina #Torre del Greco - M'Illumino di Meno, l'impegno BCP per promuovere un uso più consapevole delle risor… - MercurpressNews : Bcp di Torre del Greco, approvati i risultati preliminari dell'esercizio 2020: indicatori tutti in crescita Il Cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Bcp Torre

StabiaChannel.it

' Questi progetti - afferma Mauro Ascione , Presidente- rappresentano uno sbocco naturale per la nostra mission. La consapevolezza di essere banca del territorio ci responsabilizza e ci impone ..."Questi progetti " afferma Mauro Ascione, Presidente" rappresentano uno sbocco naturale per la nostra mission. La consapevolezza di essere banca del territorio ci responsabilizza e ci impone di ...Un corso di educazione finanziaria. Con incontri online con oltre 800 ragazzi di diverse scuole superiori della Campania organizzati da Banca di credito popolare, l'istituto fondato nel 1888 a Torre d ...A Quinta da Torre (Braga), su un terreno di oltre 33 ettari, nascerà il più grande parco acquario iberico, all'interno di un 'mega resort' che comprenderà anche un hotel e varie aree per il divertimen ...