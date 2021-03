Auto al centro della svolta “green”: ibride sorpassano diesel (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2021 porta con sé il sorpasso delle Auto ibride sul diesel, mentre le Auto a benzina restano le più vendute e non decollano le Auto a metano e GPL. Le Auto a benzina restano al top con una quota di mercato del 33%, seguite dalle ibride con il 29% e solo al terzo posto dai veicoli diesel con una quota del 24,6%. A gennaio 2019 le percentuali erano del 45,2% per quelle a benzina, del 41,2% per quelle diesel e di appena un 5% per quelle ibride, che hanno beneficiato degli incentivi alle Auto ecologiche. Non decollano invece le Auto a GPL con una quota del 5,2% e quelle a metano del 2,4%, non lontane dai livelli di inizio 2019. E’ quanto emerge dal rapporto presentato da ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il 2021 porta con sé il sorpasso dellesul, mentre lea benzina restano le più vendute e non decollano lea metano e GPL. Lea benzina restano al top con una quota di mercato del 33%, seguite dallecon il 29% e solo al terzo posto dai veicolicon una quota del 24,6%. A gennaio 2019 le percentuali erano del 45,2% per quelle a benzina, del 41,2% per quellee di appena un 5% per quelle, che hanno beneficiato degli incentivi alleecologiche. Non decollano invece lea GPL con una quota del 5,2% e quelle a metano del 2,4%, non lontane dai livelli di inizio 2019. E’ quanto emerge dal rapporto presentato da ...

Advertising

Stanoferra : @virginiaraggi #TheDayAfterDay. Dopo il casino di San Giovanni, accesso alle auto private in centro e multinazional… - PrestitiOnline : La #pandemia ha portato #Millennials e #Zoomers a preferire l'auto ai mezzi pubblici. ?? ?? Per questo motivo, cresce… - AutoElettrica : Problemi batterie auto elettriche, manutenzione nel centro Opel: Che succede quando la batteria di auto elettrica s… - Sakurauchi_Hime : RT @OrioMenoni: @valy_s Oggi e ieri son dovuto andare 2 volte a Parma (35km distanza). Non ho incontrato UN posto di blocco. Un anno fa in… - fioridypesco : RT @OrioMenoni: @valy_s Oggi e ieri son dovuto andare 2 volte a Parma (35km distanza). Non ho incontrato UN posto di blocco. Un anno fa in… -