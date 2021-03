Addio a George Segal | nonno Pops in The Goldbergs | la causa della morte

Advertising

anna_annie12 : Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni | Sky TG24 - gabrielevalmont : Addio a George Segal, attore bravo e simpatico che meriterebbe “coccodrilli” più accurati di quelli che stanno usce… - FionaTomasi : RT @SkyTG24: Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni - Marialuisamean1 : RT @SkyTG24: Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni - SkyTG24 : Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio George

Dal 2013 ha fatto parte del cast della serie TV The Goldbergs , interpretando il nonnoSolomon.CALIFORNIA (USA) -Segal, l'attore americano nominato all'Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per l'interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", è morto in California all'età di 87 anni. L'attore ...CALIFORNIA (USA) - George Segal, l'attore americano nominato all'Oscar come miglior non protagonista nel 1967 per l'interpretazione in "Chi ha paura di Virginia Woolf", è morto in California all'età d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a George Segal, l’attore americano vincitore di un Golden Globe è morto a 87 anni ...