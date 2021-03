A Genova autobus gratis per chi va a vaccinarsi

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) GENOVA – La gratuità del trasporto pubblico per chi va a vaccinarsi contro il Covid è stata estesa da Amt a tutti i genovesi, ampliando così l’esenzione del titolo di viaggio già in corso per gli over 80. In caso di controllo, basterà mostrare la prenotazione o un’autocertificazione che confermi la motivazione dello spostamento. In caso di cittadini che necessitano di assistenza, la gratuità è valida anche per l’accompagnatore. Niente biglietto neppure per il ritorno a casa.