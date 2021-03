Ztl sospesa fino al 30 aprile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ztl sospesa

Agenzia ANSA

Per facilitare la viabilità èlain via Seminari, tratto tra via Duomo e via San Filippo, e in via San Filippo (tra via Seminari e via Galliari). E' inoltre istituito in via Seminari, tra ...Resta analogamentelanotturnaZtl in centro a Torino sospesa ancora per un mese fino al prossimo 30 aprile. La giunta ha firmato il provvedimento ...Prosegue la sospensione della Ztl a Torino, provvedimento assunto dalla Giunta comunale lo scorso anno a fronte dell'emergenza pandemica, per favorire gli spostamenti e non appesantire il trasporto pu ...