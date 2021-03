Zerocalcare parla della sua serie Netflix e del suo rapporto 'maniacale' coi fan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 marzo 2021) A Ultrapop Festivalhatosua'Strappare lungo i bordi', alla quale sta lavorando, e del suocon i fan sui social, raccontando un bizzarro episodio che gli capitò a Londra. Michele Rech, meglio noto come, ha svelato qualche curiosità sullaalla quale sta lavorando, Strappare lungo i bordi, e sul suocoi fan che, come hanno svelato lo stesso fumettista e i suoi editori, è davvero singolare. Durante la diretta esclusiva sui canali Twitch di Ultrapop Festival, il fumettistaha regalato qualche anticipazione al pubblico in merito alla suaanimata Strappare lungo i bordi, in arrivo su ...