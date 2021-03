Uova di Pasqua, origine e significato di questo importante simbolo (Di martedì 23 marzo 2021) In tutto il mondo, l’Uova di Pasqua rappresenta il più importante simbolo delle festività Pasquali. Le origini affondano le proprie radici fin dagli antichi egizi L’uovo di Pasqua è uno dei simboli più importanti sia all’interno della religione cristiana si per i molteplici significati che nel corso dei millenni ha rappresentato. Già all’epoca degli antichi egizi, l’uovo era simbolo di rinascita. Per loro, infatti, l’uovo rappresenta il connubio dei quattro elementi della vita: terra, aria, fuoco e terra. Da qui, poi, ha preso a rappresentare la rinascita, in quanto dall’uovo si genera nUova vita. La tradizione cristiana ha poi ripreso questo significato, portandolo a rappresentare la resurrezione di Cristo nel ... Leggi su zon (Di martedì 23 marzo 2021) In tutto il mondo, l’dirappresenta il piùdelle festivitàli. Le origini affondano le proprie radici fin dagli antichi egizi L’uovo diè uno dei simboli più importanti sia all’interno della religione cristiana si per i molteplici significati che nel corso dei millenni ha rappresentato. Già all’epoca degli antichi egizi, l’uovo eradi rinascita. Per loro, infatti, l’uovo rappresenta il connubio dei quattro elementi della vita: terra, aria, fuoco e terra. Da qui, poi, ha preso a rappresentare la rinascita, in quanto dall’uovo si genera nvita. La tradizione cristiana ha poi ripreso, portandolo a rappresentare la resurrezione di Cristo nel ...

