UFFICIALE – Torino Primavera | esonerato Cottafava | torna Coppitelli

Cesare14931834 : RT @MatteoPedrosi: #Torino, ora è anche ufficiale l’esonero di #Cottafava. Federico #Coppitelli è il nuovo allenatore della formazione Prim… - Elio22156191 : RT @Toro_News: ?? | UFFICIALE @FCoppitelli è il nuovo allenatore della Primavera del Torino. Già sulla panchina granata dal 2016 al 2019, c… - diegofornero : RT @Toro_News: ?? | UFFICIALE @FCoppitelli è il nuovo allenatore della Primavera del Torino. Già sulla panchina granata dal 2016 al 2019, c… - nikhiljha13 : RT @Toro_News: ? | UFFICIALE Federico #Coppitelli è il nuovo allenatore del #Torino #Primavera: il comunicato stampa della società granata.… - Toro_News : ?? | UFFICIALE @FCoppitelli è il nuovo allenatore della Primavera del Torino. Già sulla panchina granata dal 2016 a… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Torino

Mondoprimavera

Ilha ufficializzato la separazione da Marcello Cottafava e il ritorno di Federico Coppitelli: il ...Commenta per primo Non è certo una stagione da ricordare per il. Se la Prima squadra è impegnata nella lotta per la salvezza, per la Primavera le cose non stanno andando molto meglio: la formazione granata è al penultimo posto in classifica e rischia la ...Nicola, attuale tecnico del Torino, più Coppitelli in Primavera e gli esonerati Sesia, Giampaolo e Cottafava a contratto per altri tre mesi.Il Torino ha ufficializzato la separazione da Marcello Cottafava e il ritorno sulla panchina Primavera granata di Federico Coppitelli. «Il Torino Football Club comunica che Federico Coppitelli è il ...