Tuia: 'Commovente la vittoria del Benevento con la Juve' (Di martedì 23 marzo 2021) NAPOLI - "La vittoria in casa della Juve è stata Commovente. Per vincere a Torino bisogna avere cuore" . Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc Alessandro Tuia , difensore del Benevento : "Battere ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021) NAPOLI - "Lain casa dellaè stata. Per vincere a Torino bisogna avere cuore" . Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc Alessandro, difensore del: "Battere ...

Benevento, Tuia. "Commovente sentire il triplice fischio" Benevento . Ecco il commento di Alessandro Tuia al termine del successo dello Stadium: 'E' stato commovente alla fine della partita sentire il triplice fischio e realizzare di aver vinto in casa della Juventus. E' stato molto bello. Abbiamo ...

Tuia: "Commovente la vittoria del Benevento con la Juve" Corriere dello Sport.it Tuia: "Commovente la vittoria del Benevento con la Juve" Il difensore: "Per vincere a Torino servono cuore e carattere. Però adesso non è il caso di sedersi sugli allori" ...

Benevento, Tuia: "Napoli in festa per la sconfitta della Juventus. Mi sono commosso" Il centrocampista del Benevento Alessandro Tuia, intervenuto ad Arena Maradona, commenta con trasporto l'importante vittoria sulla Juventus in Serie A.

