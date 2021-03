Sputnik, pronto memorandum d’intesa Spallanzani-Gamaleya. Vaia: “Scienza non è geopolitica” (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre l’Unione europea, divisa al suo interno dalla “diplomazia del vaccino”, frena politicamente al farmaco russo Sputnik, a Roma il dialogo con Mosca prosegue per trovare un’intesa. In un intervento alla conferenza internazionale di oggi, Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo, il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha confermato l’avvio dello scambio “di ricercatori e materiale biologico” con l’istituto russo Gamaleya. L’obiettivo è sperimentare in casa il vaccino russo, studi che potrebbero permettere “un salto in avanti sul suo approvvigionamento”, aveva detto giorni fa il presidente di Regione Nicola Zingaretti, in attesa del via libera da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Sputnik è ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre l’Unione europea, divisa al suo interno dalla “diplomazia del vaccino”, frena politicamente al farmaco russo, a Roma il dialogo con Mosca prosegue per trovare un’intesa. In un intervento alla conferenza internazionale di oggi, Evoluzione della pandemia, focus sul vaccino russoV, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo, il direttore generale dello, Francesco, ha confermato l’avvio dello scambio “di ricercatori e materiale biologico” con l’istituto russo. L’obiettivo è sperimentare in casa il vaccino russo, studi che potrebbero permettere “un salto in avanti sul suo approvvigionamento”, aveva detto giorni fa il presidente di Regione Nicola Zingaretti, in attesa del via libera da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (è ...

