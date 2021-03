“Siete un branco di falsi e parac***!”. Amici, furiosa lite e parole grosse nella scuola: tensione altissima dopo l’inizio del serale (Di martedì 23 marzo 2021) Momenti tesissimi nella scuola di ‘Amici’. Nel pomeriggio del 23 marzo è andato in scena un litigio clamoroso tra alcuni allievi del talent show di Maria De Filippi. Sabato scorso c’è stata la prima puntata del serale con le eliminazioni di Gaia ed Ibla. Tantissimi anche gli scontri tra i professori, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono scagliati contro Arisa e Lorella Cuccarini. Stavolta è nella casetta che è accaduto di tutto e le parole che sono volate sono state durissime. Nelle ultime ore Serena Marchese non ha proprio retto ed è scoppiata a piangere. Ormai non riesce più a sopportare ciò che sta succedendo e si sente derisa dalla compagine capitanata da Arisa e dalla Cuccarini. Non è riuscita inizialmente a dare spiegazioni a Maria e hanno cominciato a parlare Enula, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Momenti tesissimidi ‘’. Nel pomeriggio del 23 marzo è andato in scena un litigio clamoroso tra alcuni allievi del talent show di Maria De Filippi. Sabato scorso c’è stata la prima puntata delcon le eliminazioni di Gaia ed Ibla. Tantissimi anche gli scontri tra i professori, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che si sono scagliati contro Arisa e Lorella Cuccarini. Stavolta ècasetta che è accaduto di tutto e leche sono volate sono state durissime. Nelle ultime ore Serena Marchese non ha proprio retto ed è scoppiata a piangere. Ormai non riesce più a sopportare ciò che sta succedendo e si sente derisa dalla compagine capitanata da Arisa e dalla Cuccarini. Non è riuscita inizialmente a dare spiegazioni a Maria e hanno cominciato a parlare Enula, ...

Advertising

Mario34mg : @Ignazio_LaRussa A parte il fatto che anche milano ha visto i cinghiali nelle sue strade ma voi siete un BRANCO DI CINGHIALI A 2 ZAMPE!! - frenchlady87 : RT @effylifestyle: E comunque Leonardo è un attore si cara Rosellina perché sta fingendo di essere fratello di Tommaso e di non provare imp… - _Lou91 : RT @effylifestyle: E comunque Leonardo è un attore si cara Rosellina perché sta fingendo di essere fratello di Tommaso e di non provare imp… - caosevuoto : RT @effylifestyle: E comunque Leonardo è un attore si cara Rosellina perché sta fingendo di essere fratello di Tommaso e di non provare imp… - unvulcanodentro : RT @effylifestyle: E comunque Leonardo è un attore si cara Rosellina perché sta fingendo di essere fratello di Tommaso e di non provare imp… -