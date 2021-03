Ronaldo Juventus, “AS”: nuova indiscrezione, CR7 vuole solo un club (Di martedì 23 marzo 2021) Ronaldo Juventus – La bomba arriva direttamente dalla Spagna, e precisamente dal quotidiano As, da sempre vicino alle vicende del Real . “Ronaldo vuole solo il Madrid” scrivono, entrando nei dettagli di una trattativa che potrebbe spingere il portoghese verso il clamoroso ritorno. Diversi i temi toccati: dal fatto che la Juventus potrebbe perdere il decimo scudetto, alla cocente eliminazione dalla Champions. Inoltre anche la questione economica viene messa in evidenza. Ronaldo Juventus, le ultimissime dalla Spagna Secondo As, che rimarca la cosa, la volontà del calciatore è quella di tornare a vestire la “Camiseta Blanca”. La Juventus, qualora arrivasse l’offerta giusta “sarebbe disponibile a negoziare e lo lascerebbe partire senza ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 marzo 2021)– La bomba arriva direttamente dalla Spagna, e precisamente dal quotidiano As, da sempre vicino alle vicende del Real . “il Madrid” scrivono, entrando nei dettagli di una trattativa che potrebbe spingere il portoghese verso il clamoroso ritorno. Diversi i temi toccati: dal fatto che lapotrebbe perdere il decimo scudetto, alla cocente eliminazione dalla Champions. Inoltre anche la questione economica viene messa in evidenza., le ultimissime dalla Spagna Secondo As, che rimarca la cosa, la volontà del calciatore è quella di tornare a vestire la “Camiseta Blanca”. La, qualora arrivasse l’offerta giusta “sarebbe disponibile a negoziare e lo lascerebbe partire senza ...

