Recovery Plan 2021: progetti per il Sud. Incontri al via (Di martedì 23 marzo 2021) È partita nella giornata di oggi, 23 marzo, l’iniziativa voluta dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna per un confronto con esponenti di fondazioni, associazioni, scuole e università, parti sociali, imprese e aziende sanitarie del Sud. Questa due-giorni di Incontri, che prende il nome di “SUD – progetti per Ripartire“, è stata istituita per coinvolgere tutti i soggetti interessati a proporre progetti che possano essere approvati e realizzati grazie alle risorse appositamente stanziate dal Recovery Plan italiano, e che possono partire già dal 2021. Ad aprire l’incontro, realizzato interamente in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha affermato che “Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 marzo 2021) È partita nella giornata di oggi, 23 marzo, l’iniziativa voluta dalla Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna per un confronto con esponenti di fondazioni, associazioni, scuole e università, parti sociali, imprese e aziende sanitarie del Sud. Questa due-giorni di, che prende il nome di “SUD –per Ripartire“, è stata istituita per coinvolgere tutti i soggetti interessati a proporreche possano essere approvati e realizzati grazie alle risorse appositamente stanziate dalitaliano, e che possono partire già dal. Ad aprire l’incontro, realizzato interamente in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha affermato che “Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ...

