PS5 | Sony Interactive Entertainment annuncia importanti cambi al vertice

(Di martedì 23 marzo 2021)(SIE) ha ristrutturato il suo team management con diversial. Iincludono una serie di modifiche all'engineering leadership team in vista dell'imminente partenza del vicepresidente della SIE John Kodera. Kodera, che in precedenza ha guidato i team che hanno sviluppato l'infrastruttura per PlayStation Network, sta assumendo un nuovo ruolo che includerà la guida della trasformazione digitale per tutta. Leggi altro...

Per questoha deciso di rilasciare un nuovo trailer gameplay (che trovate in calce all'... che beneficeranno del 4K e dei 60 frame al secondo , mentre la versione persupporterà anche l' ...... Remake Intergrade a febbraio, durante l'ultimo State of Play di. In Intergrade i giocatori ... L'aggiornamento Intergrade verrà lanciato insieme alla versionedel gioco, che è un aggiornamento ...sta assumendo un nuovo ruolo che includerà la guida della trasformazione digitale per tutta Sony. Hideaki Nishino, che è entrato a far parte di SIE nel 2000 svolgendo un ruolo chiave in molte delle ...Sony Interactive Entertainment ha annunciato una ristrutturazione del suo team di gestione, inclusa una serie di cambiamenti ai piani alti.