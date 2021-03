Per la successione di Gattuso l’ultimo contatto è con Fonseca (Di martedì 23 marzo 2021) Stando alle dichiarazioni di Ciro Venerato, è Fonseca ad essere in vantaggio sul Napoli per la panchina azzurra. l’ultimo contatto per la successione di Gattuso, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 23 marzo 2021) Stando alle dichiarazioni di Ciro Venerato, èad essere in vantaggio sul Napoli per la panchina azzurra.per ladi, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

giovannitundo : @RobertoRedSox Ci arriveranno, chissà quando e con quante vittime. Questa è 'arma da guerra' e in italia, se non e… - Marcello742 : Intanto i giornali per l'eventuale successione in panchina (ammesso che davvero Pirlo nn alleni piu' la Juve l'anno… - DebiruS : Nuovi capitoli si aggiungono alla telenovela 'Penne cascate causa covid', tocca fare la successione per la casa di… - SciabolataFFP : con #Sarri che sarebbe in questo momento il favorito per la sua successione. Come lo vedreste in Giallorosso? - NigliaF : RT @AffInt: ????Come cambia il quadro politico tedesco in vista della successione ad Angela Merkel? Si allontana la candidatura alla cancelle… -