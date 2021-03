Passeggeri dei regionali, più facile risolvere le controversie con Trenitalia (Di martedì 23 marzo 2021) Grazie a un accordo con le associazioni dei consumatori, sarà possibile accedere allo strumento della conciliazione paritetica - che sostituisce il ricorso alla giustizia ordinaria - anche per i Passeggeri dei treni regionali, come già avviene per quelli delle Frecce Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 23 marzo 2021) Grazie a un accordo con le associazioni dei consumatori, sarà possibile accedere allo strumento della conciliazione paritetica - che sostituisce il ricorso alla giustizia ordinaria - anche per idei treni, come già avviene per quelli delle Frecce

Advertising

sole24ore : La compagnia aerea indennizza i passeggeri del volo cancellato per lo sciopero dei dipendenti… - lorenzoniadrian : Più facile risolvere le controversie con Trenitalia per i passeggeri dei “regionali”. 192 milioni di euro di invest… - terninrete : Più facile risolvere le controversie con Trenitalia per i passeggeri dei “regionali”. 192 milioni di euro di invest… - usato_di_sicuro : Carghiver. Attività consistente nel portar la voiture sul lato soleggiato della strada per il carico-scarico dei pa… - Ilikepuglia : Controversie da risolvere? Con Trenitalia arriva la conciliazione per i passeggeri dei regionali… -