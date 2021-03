Napoli, per la panchina spunta un nome a sorpresa (Di martedì 23 marzo 2021) Il nome nuovo in casa Napoli per la prossima annata è Simone Inzaghi che ha preso tempo per il rinnovo con la Lazio Il toto-allenatore a Napoli non si placa nonostante Gattuso abbia rilanciato la squadra verso la lotta per un posto in Champions League per la prossima stagione. La qualificazione non cambierebbe le cose L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Ilnuovo in casaper la prossima annata è Simone Inzaghi che ha preso tempo per il rinnovo con la Lazio Il toto-allenatore anon si placa nonostante Gattuso abbia rilanciato la squadra verso la lotta per un posto in Champions League per la prossima stagione. La qualificazione non cambierebbe le cose L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Protesta a Napoli di parrucchieri, estetisti e centri estetici davanti alla Prefettura per denunciare perdite per v… - FIGCfemminile : ?? | ?? | ?? 3?? AUTENTICI ?? CAPOLAVORI ?? ??? Vota qui sotto il ???????? ?????? dell'ultimo turno! Scelta per nulla semplice,… - fanpage : Un lieto fine per Joseph! Una chitarra nuova per il ragazzo aggredito in strada - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bianchi: “Per la panchina del Napoli mi intrigano Italiano e Juric”: Bi… - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??Simone #Inzaghi al #Napoli, le parole del padre spaventano i tifosi della #Lazio #SerieA #23marzo -