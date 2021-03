Napoli | Gattuso in risalita | ma il futuro è in bilico

(Di martedì 23 marzo 2021) Vittorie contro Juventus, Milan e Roma:spinge la rinascita delma le strade sono destinate a separarsi a fine stagione Ilè vivo e non ha intenzione di rinunciare alla corsa Champions: proprio nel momento di maggiore difficoltà, il gruppo di Gennaroha saputo ricompattarsi e reagire al trend negativo. Gli azzurri sono in forze e le vittorie di prestigio contro Juventus, Milan e Roma lanciano un segnale importante alle rivali per un piazzamento nell‘Europa che conta. Ma se da un parte c’è un gruppo che rema nella direzione del mister e sta conquistando un passo alla volta il consenso del popolo partenopeo, dall’altra c’è una società che negli ultimi mesi non ha mai dato pieno appoggio al lavoro del tecnico. Uno strappo forse insanabile tra il management e Rino ...

D'altro canto, inoltre, Gennaroè sempre più lontano dalle dinamiche della dirigenza dele in rotta di collisione con il presidente De Laurentiis. Non vanno bene le cose anche per ...Per me, ad oggi, è l'allenatore ideale per questoe quello del futuro. De Laurentiis, secondo me, non ha ben capito che ha tra le mani un tecnico che ha le caratteristiche adatte per ...Con l’inizio della pausa per le partite delle nazionali le principali testate sportive italiane fanno il punto sulle panchine della Serie A e danno il via al possibile valzer degli allenatori atteso p ...Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla di Gattuso e della prossima stagione del Napoli. Biasin scrive nel suo editoriale: 'Gattuso ritrova i suoi titolari e vince contro ...