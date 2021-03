La prima libreria-biblioteca stampata in 3D è cinese (Di martedì 23 marzo 2021) A Shanghai, nel Wisdom Bay High-tech Park, distretto di Baoshan, è apparsa la prima libreria cinese costruita con la stampa 3D, ideata dalla scuola di architettura dell’Università Tsinghua di Pechino. La sua forma assomiglia a quella di una conchiglia (o, per qualcuno, di un auricolare wireless per lo smartphone). stampata in tre parti e poi assemblata, la libreria-biblioteca ha una superficie di 30 metri quadrati e secondo il progetto riportato dal sito Tianse dovrebbe poter ospitare 15 persone alla volta. È fatta di calcestruzzo ed è stata disegnata per resistere ai terremoti. Nello stesso parco è stato costruito nel 2019 – sempre con stampa 3D – un ponte lungo oltre 26 metri. Wired. Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) A Shanghai, nel Wisdom Bay High-tech Park, distretto di Baoshan, è apparsa lacostruita con la stampa 3D, ideata dalla scuola di architettura dell’Università Tsinghua di Pechino. La sua forma assomiglia a quella di una conchiglia (o, per qualcuno, di un auricolare wireless per lo smartphone).in tre parti e poi assemblata, laha una superficie di 30 metri quadrati e secondo il progetto riportato dal sito Tianse dovrebbe poter ospitare 15 persone alla volta. È fatta di calcestruzzo ed è stata disegnata per resistere ai terremoti. Nello stesso parco è stato costruito nel 2019 – sempre con stampa 3D – un ponte lungo oltre 26 metri. Wired.

