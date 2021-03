Italia | terribile tragedia | c’è un morto

Leggi su howtodofor

(Di martedì 23 marzo 2021) La Spezia - Tragico incidente sul lavoro poco fa a Fossamastra. A perdere la vita è stato Francesco Cecchettini di 55 anni, ex allenatore di diverse borgate del Palio del golfo. La dinamica dei fatti è in fase di accertamento da parte della Psal. Laè avvenuta in un cantiere edile privato dove l'uomo sarebbe caduto da una scala. E' stato immediatamente soccorso e lamentava dei forti dolori alla schiena, poco dopo era già a bordo di un'ambulanza, verso il Sant'Andrea della Spezia, ma quando è arrivato in Pronto soccorso la situazione è precipitata rapidamente ed è andato in arresto cardiaco. A nulla sono valse le manovre rianimatorie per strapparlo alla morte. Come detto sono in corso tutti gli accertamenti, inoltre, è stato disposto l'esame autoptico per stabilire se sia stato colto da un malore mentre si trovava sulla scala e che quindi ha ...