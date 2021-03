Isola dei famosi, Akash eliminato: duro attacco a Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei famosi, fin da subito si è rivelata particolarmente intensa specialmente per uno dei concorrenti che recentemente è finito al centro delle polemiche per via del suo passato. Parliamo di Akash Kumar. Il modello, dopo essere stato eliminato al televoto, è tornato su Instagram e si è scagliato reality e due opinionisti. L'ex naufrago sbotta su Instagram dopo l'eliminazione Il modello di origini indiane è stato eliminato al televoto con il 76% dei voti contro solo il 24% dei voti di Angela Melillo. Anche per lui è stata data la possibilità di restare in gioco su Parasite Island, l'Isola in cui si trovano altri due naufraghi: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Questa è una specie di limbo dove finiscono tutti gli eliminati. Ilary Blasi gli ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri è andata in onda una nuova puntata de L'dei, fin da subito si è rivelata particolarmente intensa specialmente per uno dei concorrenti che recentemente è finito al centro delle polemiche per via del suo passato. Parliamo diKumar. Il modello, dopo essere statoal televoto, è tornato su Instagram e si è scagliato reality e due opinionisti. L'ex naufrago sbotta su Instagram dopo l'eliminazione Il modello di origini indiane è statoal televoto con il 76% dei voti contro solo il 24% dei voti di Angela Melillo. Anche per lui è stata data la possibilità di restare in gioco su Parasite Island, l'in cui si trovano altri due naufraghi: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Questa è una specie di limbo dove finiscono tutti gli eliminati. Ilary Blasi gli ...

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - simonePll99 : RT @nosiness11: Indovina quale arcipelago di isole ospita la quindicesima edizione di “L’Isola dei Famosi”! #isoladeifamosi #isolaparty #to… - bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI, AKASH: 'NON DOVEVO FARE QUESTO REALITY' E SU TOMMASO ZORZI... -