Il video della sparatoria in Colorado (Di martedì 23 marzo 2021) sparatoria in Colorado: a Boulder un uomo, poi fermato, ha sparato e ucciso dieci persone, tra cui un poliziotto, con un fucile d'assalto Ar-15. Un terribile filmato girato da un testimone mostra cosa è successo. Il presunto killer è stato ferito e si trova sotto custodia della polizia. "Oggi hanno tragicamente perso la vita dieci persone, tra cui l'ufficiale Eric Talley", ha detto in una nota il governatore del Colorado Jared Polis La sparatoria a Boulder in Colorado Il poliziotto ucciso nella sparatoria di Boulder si chiamava Eric Talley e aveva 51 anni: è stato il primo ad arrivare al supermercato King Sooper, la scena del crimine. Un video girato da un testimone oculare a Boulder, in Colorado, racconta la ...

