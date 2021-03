Il marito dovrà pagare l'ex moglie per i lavori domestici svolti (Di martedì 23 marzo 2021) Recentemente il tribunale di Pechino ha emesso una sentenza che ha ordinato a un uomo di versare all'ex moglie 50.000 yuan a titolo di indennizzo per i lavori domestici che la donna ha svolto durante il matrimonio. Tenuto conto della conversione in euro, si tratta di circa 6.000 €. Non una grandissima cifra, ma certamente carica di intrinseco significato. La decisione si fonda sulle nuove norme del codice civile cinese secondo le quali il coniuge che si è occupato della maggior parte dei lavori domestici, della cura ed educazione dei figli o dell'assistenza dei genitori anziani può domandare all'altro un risarcimento proprio per essersi fatto carico di tutti questi incombenti. Sgravando, in questo modo, l'altro coniuge. In realtà, benché il nostro codice civile non parli espressamente di possibilità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Recentemente il tribunale di Pechino ha emesso una sentenza che ha ordinato a un uomo di versare all'ex50.000 yuan a titolo di indennizzo per iche la donna ha svolto durante il matrimonio. Tenuto conto della conversione in euro, si tratta di circa 6.000 €. Non una grandissima cifra, ma certamente carica di intrinseco significato. La decisione si fonda sulle nuove norme del codice civile cinese secondo le quali il coniuge che si è occupato della maggior parte dei, della cura ed educazione dei figli o dell'assistenza dei genitori anziani può domandare all'altro un risarcimento proprio per essersi fatto carico di tutti questi incombenti. Sgravando, in questo modo, l'altro coniuge. In realtà, benché il nostro codice civile non parli espressamente di possibilità di ...

Advertising

Occhi_blu_de : @SimoGianlorenzi Simo li sai usare benissimo i social perché ti sei mostrato per quello che sei, sincero ed ironico… - Pamela20890201 : @_Ludovica99 Esatto. Come un marito qualsiasi. Si dovrà pur abituare... ????? - shmtpwk : il mio futuro marito dovrà scusarsi con me per non essere louis tomlinson - LauraGiulia71 : @Katia848 @micheciprovo Ti ammiro molto... ho troppa paura di viaggiare da sola ?? mio marito dovrà sopportare i mie… - benfedeee : Ho deciso che, se mai, in un futuro molto ma molto lontano, dovessi sposarmi, il mio eventuale marito dovrà accetta… -

Ultime Notizie dalla rete : marito dovrà Uomini e Donne, l'ex tronista Salvatore Di Carlo positivo al Covid Qualora dovesse sviluppare i sintomi, dovrà immediatamente contattare il medico. 'Spero che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 marzo 2021: Cosimo mente a Gabriella. Il matrimonio è in pericolo? A pagarne le conseguenze sarà purtroppo la sua azienda, che dovrà riuscire a resistere alla ... La Rossi non sa ancora nulla e davanti alle stranezze del marito, riceve solo delle timide rassicurazioni. ...

“Bisogna aggredire il cuore con il cuore”. Un libro vorace Pangea.news Qualora dovesse sviluppare i sintomi,immediatamente contattare il medico. 'Spero che i sintomi di miorimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono preoccupanti, ha ...A pagarne le conseguenze sarà purtroppo la sua azienda, cheriuscire a resistere alla ... La Rossi non sa ancora nulla e davanti alle stranezze del, riceve solo delle timide rassicurazioni. ...