Flash News di Martedì 23 Marzo 2021 (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale e i provvedimenti necessari per aiutare l’economia a superare l’emergenza Covid sono al centro del dibattito politico. “Spendere bene i fondi Europei, indirizzare gli interventi del piano di ripresa verso i giovani e le donne per colmare il divario tra nord e sud.”, così il Presidente del Consiglio Mario Draghi; Sui vaccini Draghi dice che bisogna accelerare. Per farlo, il Governo punta ad offrire sostegno organizzativo alle regioni che presentano in maggiori difficoltà. Intanto continua il pressing sulle aziende produttrici affinché tengano fede all’invio delle dosi pattuite; La campagna vaccinale prosegue a fatica tra ritardi e mancanza di scorte, a cui si aggiunge anche il caos prenotazioni in alcune regioni. Sembra lontano, per ora, l’obiettivo del mezzo milione di vaccinati al giorno. Si continuano a vaccinare, in primis, le persone più fragili e gli over ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) La campagna vaccinale e i provvedimenti necessari per aiutare l’economia a superare l’emergenza Covid sono al centro del dibattito politico. “Spendere bene i fondi Europei, indirizzare gli interventi del piano di ripresa verso i giovani e le donne per colmare il divario tra nord e sud.”, così il Presidente del Consiglio Mario Draghi; Sui vaccini Draghi dice che bisogna accelerare. Per farlo, il Governo punta ad offrire sostegno organizzativo alle regioni che presentano in maggiori difficoltà. Intanto continua il pressing sulle aziende produttrici affinché tengano fede all’invio delle dosi pattuite; La campagna vaccinale prosegue a fatica tra ritardi e mancanza di scorte, a cui si aggiunge anche il caos prenotazioni in alcune regioni. Sembra lontano, per ora, l’obiettivo del mezzo milione di vaccinati al giorno. Si continuano a vaccinare, in primis, le persone più fragili e gli over ...

Advertising

FratellidItalia : ?? #Festadelpapà, non di genitore 2 ?? Link: - forestale82 : RT @Federprivacy: Ora i dipendenti preferiscono WhatsApp alla mail: dati aziendali fuori controllo - CGILPalermo : #IoNonOrdino ????????????Venerdì sciopero nazionale dei #Rider. A Palermo ore 16 flash mob sul lungomare della Cala.… - moviestruckers : #TheFlash: #MichaelKeaton non è certo del ritorno di Batman - alessandromeuc4 : RT @regionetoscana: Da pochi giorni è iniziata la primavera. Ma come è stato l'inverno appena trascorso dal punto di vista meteorologico? D… -